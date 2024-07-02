 الدفاع التركية: تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا - بوابة الشروق
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الدفاع التركية: تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 2:19 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 13 عنصرا من  تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع، أنه تم تحييد 10 إرهابيين من التنظيم في منطقتي عمليتي /المخلب/ و/المخلب - القفل/ شمال العراق.

وفي 17 من نأبريل عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب - القفل​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان، شمال العراق.

كما تم تحييد 3 إرهابيين ، في منطقة /غصن الزيتون/ شمال سوريا.

وخلال الأعوام الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها، مواصلة عملياتها ضد الإرهابيين حتى تدمير كافة أوكارهم.

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