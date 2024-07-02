غاندي: يمكن طمس الحقيقة فقط في عالم رئيس الوزراء الهندي مودي

قال راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي في الهند، اليوم الثلاثاء، إن من الممكن طمس الحقيقة "في عالم رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه في الواقع، وذلك بعد ساعات من حذف رئيس البرلمان أجزاء كبيرة من كلمات خطابه أمام "لوك سابها" (مجلس الشعب).

ونقلت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية، اليوم الثلاثاء، عن غاندي قوله للصحفيين في مجمع البرلمان ،:" مهما كان ما ينبغي علي قوله، فقد قلته، وهذه هي الحقيقة. يمكنهم أن يطمسوا قدر استطاعتهم ولكن الحقيقة ستسود".

وجاءت تصريحات غاندي في معرض رده على أسئلة بشأن ملاحظاته أثناء مناقشة خطاب الشكر لرئيس وزراء الهند في لوك سابها أمس الاثنين.

وقال غاندي: "يمكن طمس الحقيقة في عالم مودي ، ولكن في عالم الواقع لا يمكن طمس الحقيقة".

وشن غاندي في أول خطاب له كزعيم للمعارضة في مجلس الشعب، هجوما شرسا على حزب بهاراتيا جاناتا، واتهم قادة الحزب الحاكم بتقسيم الناس على أسس طائفية.

وكانت التصريحات التي أدلى بها غاندي خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أمس الاثنين، والتي وصف فيها المجتمع الهندوسي بالعنف، أثارت احتجاجات شديدة في مقاعد الوزارء وأعضاء الحزب الحاكم بالبرلمان وتدخلا نادرا من رئيس الوزراء الذي انتقد زعيم حزب المؤتمر لهذا الوصف.