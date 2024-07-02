كشف التقرير السنوي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تسجيل أفضل أداء مالي في تاريخها الممتد لـ27 عاما، مع إجمالي عائدات بلغ 81 مليار ريال قطري ( 2. 22 مليار دولار أمريكي) محققة أرباحا سنوية أعلى بنسبة 39 % مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ صافي الأرباح 1. 6 مليار ريال قطري ( 7. 1 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت المجموعة، في التقرير الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إجمالي العائدات ارتفع بقيمة 7. 4 مليار ريال قطري ( 3. 1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 6 %، وحققت المجموعة هامشا للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 24 %، أي 1. 19 مليار ريال قطري ( 2. 5 مليار دولار أمريكي)، بقيمة أعلى من العام الماضي بمقدار 2. 1 مليار ريال قطري (3. 0 مليار دولار أمريكي).

ووفق التقرير، قدمت الناقلة الوطنية لدولة قطر خدماتها المتميزة لأكثر من 40 مليون مسافر خلال السنة المالية 2024/2023، بزيادة بلغت نسبتها 26 %مقارنة بالعالم الماضي، وزاد إشغال المقاعد بنسبة بلغت 83 %وهي النسبة الأعلى في تاريخ الخطوط القطرية .

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعد بن شريده الكعبي: "يُظهر الأداء السنوي الباهر لمجموعة الخطوط القطرية مدى ثباتها ومرونتها في التعامل بكل كفاءة ونجاح مع قطاع السفر العالمي.

كما ويشير هذا الأداء القوي إلى تعافي المجموعة بشكل مستدام من التحديات التي واجهها قطاع الطيران العالمي في السنوات الأخيرة."

وقال بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "اعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال اعتماد استراتيجة تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات وهامش أرباح في تاريخ الخطوط القطرية".