إعلام عبري يكشف تفاصيل عن حدث أمني صعب جدا ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات بقطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبري أن الحديث يدور عن استهداف من الجو وقصف للمخيم، مشيرا إلى وجود صعوبة في إجلاء المصابين.

وأفادت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على منصة "تيلغرام" بأن مروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة وهبطت في مستشفى "سوروكا" في النقب وأخرى في مستشفى "أسوتا" في أسدود.

كما أشارت إلى وصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى "أسوتا" في أسدود.

ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو قنابل الإنارة تضيء سماء المخيم.

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مخيم النصيرات.

كما أشارت أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية للمخيم بالإضافة إلى إطلاق قنابل دخانية.