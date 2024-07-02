تسببت السرعة العالية التي كان يقود بها أحد الأشخاص سيارته في وقوع حادث سير خطير قبالة فرع مصرفي في قلب مدينة هامبورج شمالي ألمانيا الأمر الذي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم قوات الإطفاء في هامبورج اليوم الثلاثاء، وأفادت هذه التصريحات بأن أحد المصابين في حالة حرجة وآخر يعاني من إصابات خطيرة.

وأشارت تقديرات كل من قوات الإطفاء والشرطة إلى أن الواقعة هي حادث سير وقع على مسافة أمتار قليلة من مبنى بلدية هامبورج.

وذكرت قوات الإطفاء أن الأشخاص أصحاب الإصابات الخطيرة كانوا موجودين في مكان الحادث مضيفة أن سائق السيارة وقعت له إصابات طفيفة وذلك وفقا للمعلومات الأولية التي أدلى بها المتحدث باسم قوات الإطفاء.

وحسب المتحدث، كان هناك حوالي 25 شخصا في المكان منهم مقدمو إسعافات أولية وشهود عيان. وذكر أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية. وتردد في البداية أن السائق صدم مجموعة من الناس.

من جانبها، أوضحت الشرطة أن السائق صعد بسيارته إلى الرصيف لسبب غير معروف حتى الآن، فدهس أولاً عدة كراسي في شرفة مطعم، ثم اصطدم أمام فرع البنك بشاحنة كانت متوقفة هناك. وهناك توقفت السيارة السوداء وقد تحطم الجزء الأمامي منها.

ونتيجة لشدة الارتطام مع الشاحنة المتوقفة تحركت هذه الشاحنة إلى الأمام وصدمت أحد المشاة ما أوقع به إصابات خطيرة على حياته. وقالت الشرطة إن الرجل تم نقله إلى المستشفى وكان في تلك الأثناء يتلقى إسعافات حثيثة لإنعاشه.