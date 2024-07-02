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وقعت شركة التكنولوجيا الأمريكية شلمبرجر (إس.إل.بي)، اتفاق شراكة مدته 10 سنوات مع شركة الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز ، للمشاركة في تطوير حلول رقمية تتيح الوصول إلى موارد الطاقة وتحسن الأداء وكفاءة استخدام الطاقة.

وبحسب الشركتين، فإن الشراكة الجديدة تتيح إطار عمل مرن للعمل معا في معالجة التحديات الأساسية في مختلف حلقات سلسلة القيمة في مجال الطاقة،بما في ذلك حجز انبعاثات الكربون وتحقيق أقصى استخدام للطاقات التشغيلية والعزل.

وستدمج الشركتان، قدراتهما الرقمية المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحالية والجديدة لمنصة ديلفي الرقمية المتمددة لشركة إس.إل.بي.

وستدمج إل.إل.بي وتوتال إنيرجيز خبراتهما الرقمية لتسريع وتيرة تطوير واستخدام الحلول الرقمية على نطاق واسع. وسيعود التطوير المشتركة للحلول بالفائدة على أنشطة توتال إنيرجيز على مستوى العالم وقاعدة عملاء إل.إل.بي على الصعيد الدولي.