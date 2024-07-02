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قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية إنها باشرت خلال شهر يونيو 924 جولة رقابية و9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية بموسم الحج.

وأضافت الهيئة أنها حققت مع 382 مشتبها فيهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت أنه جرى توقيف 155 متهما وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأفادت بأن الموقوفين تورطوا في تهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".

وأشارت "نزاهة" إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.