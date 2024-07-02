روسيا تدعو إلى النظر في إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية

قالت روسيا إن الوقت قد حان للنظر في إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، حيث يبدو أن موسكو وبيونج يانج تقتربان أكثر من أي وقت مضى.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في نيويورك يوم الاثنين: "نعتقد أن فرض عقوبات على البلاد لا نهاية لها هو ببساطة غير عادل ومثبط".

وأضاف: "لذلك علينا أن نفكر في كيفية تعديل النظام المركزي في (كوريا الشمالية). لا يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي السماح لكوريا الشمالية باختبار أسلحة نووية، لم يرد نيبينزيا، على الرغم من الضغط عليه عدة مرات.



وتخضع كوريا الشمالية المعزولة على نطاق واسع، تحت حكم كيم جونج أون، لعقوبات بعيدة المدى من الأمم المتحدة وحظر استيراد بسبب برنامجها للأسلحة النووية، بما في ذلك تجارة الأسلحة ونقل التقنيات العسكرية إلى البلاد.

وعلى الرغم من العقوبات، تعمل كوريا الشمالية منذ سنوات على تطوير الصواريخ، وخاصة الصواريخ ذات القدرة النووية. وتنظر القيادة الشيوعية إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارهما أعداءها الرئيسيين.

من ناحية أخرى ، تواصل روسيا الحفاظ على علاقات وثيقة مع بيونج يانج. وسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه إلى العاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي حيث وقع هو وكيم تعاونا استراتيجيا شاملا يهدف إلى الارتقاء بالتعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.

ويتضمن الاتفاق تعهدا بالمساعدة المتبادلة إذا تعرض أي من البلدين لهجوم.

وتشتبه الدول الغربية في أن موسكو تنقل تقنيات عسكرية رئيسية إلى بيونج يانج مقابل تسليم كوريا الشمالية صواريخ وذخائر مدفعية تستخدمها موسكو في حربها ضد أوكرانيا.