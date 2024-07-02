الهباش: لن نقبل التعاون مع إسرائيل في إدارة قطاع غزة بعيدا عن القيادة الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية، ويصادر الأراضي، ويوسع بناء المستوطنات غير الشرعية».

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية وعدم الالتزام بالمواثيق الأممية».

وأكد «تمسك الفلسطينيين بحقهم في الأراضي المحتلة ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي»، موضحًا أن «الرواية الفلسطينية تستند في أساسها إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية»، لافتًا إلى أن «الفلسطينيين لن يقبلوا التعاون مع إسرائيل لإدارة قطاع غزة بعيدا عن القيادة الفلسطينية».

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87141 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى ارتكاب الاحتلال في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيدا، و81 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.