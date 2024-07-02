نتنياهو: المرحلة الرئيسية من الحرب ضد حماس ستنتهي قريبا

يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الرئيسية من الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة ستنتهي قريبا.

وقال في القدس خلال حفل استقبال لطلاب أكاديمية الدفاع الوطني: "نحن نتحرك نحو نهاية مرحلة تفكيك جيش حماس، سنواصل محاربة فلوله".

وكان نتنياهو قد زار في وقت سابق فرقة غزة، المنتشرة حاليا في مدينة رفح جنوب القطاع. وقال إنه رأى "تقدما كبيرا جدا" هناك.

وتقصف إسرائيل غزة منذ شهور وبدأت هجوما بريا بعد هجوم حماس الجماعي في 7 أكتوبر.

واستشهدما لا يقل عن 37 ألفا و765 فلسطينيا وأصيب 86 ألفا و429 آخرون في غزة منذ ذلك الحين، وفقا لهيئة الصحة الفلسطينية.

ويهدف الهجوم في رفح على الحدود مع مصر إلى تفكيك آخر الوحدات القتالية الرئيسية لحماس، حسبما قال نتنياهو. ومع ذلك، لا تزال حماس نشطة عسكريا في شكل وحدات أصغر.

وتشير كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الهجوم البري الكبير للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد ينتهي قريبا.

وكثيرا ما أشار نتنياهو ومسؤولون عسكريون كبار إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقع استراتيجية في المنطقة الساحلية المغلقة حتى بعد مرحلة القتال العنيف. وسيشمل ذلك في المقام الأول ما يسمى بمحور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق بطول 14 كيلومترا يمتد على طول الحدود مع مصر بالقرب من رفح على جانب غزة.