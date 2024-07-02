 رصد 19 طائرة وسفينة تابعة للجيش الصيني بالقرب من تايوان - بوابة الشروق
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رصد 19 طائرة وسفينة تابعة للجيش الصيني بالقرب من تايوان

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 12:37 م

تم رصد 19 طائرة وسفينة تابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" الصيني، في المجال الجوي والمياه المحيطين بتايوان خلال 24 ساعة، بدأت منذ الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة "فوكوس" التايوانية اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الوطني التايوانية القول، إن الطائرات والسفن التي تم رصدها بينها عدد من الطائرات التي كانت تحلق على مسافة قريبة من مدينة كيلونج الساحلية (شمالي تايوان)، تصل إلى 47 ميلا بحريا.

وأظهرت معلومات الطيران الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه قد تم رصد 13 طائرة عسكرية صينية في محيط تايوان، عبرت 10 منها الخط الأوسط لمضيق تايوان أو امتداده، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد.

ومن بين الطائرات العشر، حلقت بعض الطائرات على مسافة 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من مدينة كيلونج الساحلية، بحسب وزارة الدفاع الوطني.

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