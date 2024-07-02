رئيس جهاز الشاباك: سجون إسرائيل تضم 21 ألف معتقل فلسطيني

أفاد تقرير عبري، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يبلغ الحكومة أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني بينما لا تتسع لأكثر من 14 ألفا و500.

ويوم أمس، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه وصلها أكثر من 5 آلاف فلسطيني تم اعتقالهم في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أنه وصلها 500 معتقل من منشأة "سديه تيمان" العسكرية الشهر الماضي بناء على طلب الجيش.

كما كشفت مصلحة السجون عن أنها نفذت مشروع بناء متسارع لأماكن احتجاز جديدة، إذ أضافت 2500 مكان إلى السجون الأمنية، ووفرت 900 مكان جديد للاحتجاز.

وفي إطار الحرب، قام جيش الاحتلال باعتقال العديد من الأسرى والمطلوبين بالضفة إلى جانب العديد من المقاومين والمواطنين من غزة.

وتم وضع جزء كبير من المعتقلين في معسكر عسكري، وأعلن الشاباك أنه سيتم فحص ظروف الاعتقال في الموقع وتقليص عدد الأسرى.