أيد القضاء الألماني فصل شرطي ألماني من عمله بعد أن أقدم على سرقة حوالي 180 كيلوجرامًا من جبن الشيدر من شاحنة مقلوبة.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء برفض الاستئناف المقدم من الرجل وتأييد القرار الصادر بحقه.

وجاء في بيان أن الشرطي كان يعمل في شرطة الطرق السريعة وكان من المفترض أن يقوم بتأمين موقع حادث خلال إحدى العمليات، وتوجه على متن حافلة شرطة إلى مكان قريب من الشاحنة المتضررة وطلب من موظف الشركة المتخصصة في الإنقاذ تسليمه عدة عبوات من الجبن، وأشار البيان إلى أن مجموع ما تَحَصَّل عليه الشرطي بلغ تسع عبوات تزن كل عبوة 20 كيلوجرامًا بقيمة 554 يورو.

وتابع البيان:"أحضر المدعى عليه جزءًا من العبوات إلى المكتب" وأنه يُعْتَقَد أنه احتفظ ببعض الجبن لنفسه ولأصدقائه وأقاربه.

وقال الشرطي في الاستئناف إن الجبن لم تعد له قيمة عمليا وإنه كان يريد إنقاذه قبل أن يتم التخلص منه لافتا إلى أنه شخصيا لا يأكل جبن الشيدر على الإطلاق.

غير أن المحكمة رأت الأمر بشكل مختلف وقالت إن الرجل قام بارتكاب جريمة سرقة أثناء خدمته بزيه الرسمي وباستخدام سلاحه الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن الرجل " تسبب بهذا السلوك في الإضرار بسمعة شرطة الولاية بشكل كبير" منوهة إلى أنه لا يهم في ذلك تدني قيمة الجبن. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن واجب الشرطي بالأساس هو منع جريمة السرقة.

وسبق أن تم تحذير الشرطي في قضية جنائية أقل خطورة من قضيته الحالية. واحتفظت المحكمة بحقها في فرض غرامة مالية بمعدل يومي يبلغ 25 يورو لمدة 90 يوما أي بإجمالي يبلغ 2250 يورو.

يذكر أن غرامة المعدل اليومي، وهي طريقة لتحديد قيمة الغرامات في النظام القانوني الألماني، يتم تحديدها بناء على دخل الفرد اليومي على مدار عدد معين من الأيام.

وبعد انتهاء الإجراءات الجنائية، شرعت الولاية في مباشرة إجراءات تأديبية. وكانت المحكمة الإدارية في مدينة ترير قررت عزل الشرطي من منصبه فتقدم الشرطي باستئناف ضد القرار وهو الاستئناف الذي رفضته المحكمة الإدارية العليا اليوم.