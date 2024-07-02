الخارجية الأمريكية: لا نريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قولها: "لا نريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب"، داعية إسرائيل إلى تمديد المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية وتسليمها أموالها المحتجزة.

وفي يونيو، أكدت الخارجية الأمريكية أنها ترى دورا للسلطة الفلسطينية في مستقبل حكم غزة، مشيرة إلى أنها تعمل على ألا يكون لحماس أي دور في حكم القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية لقناة "العربية/الحدث" في واشنطن، إن إصلاح السلطة الفلسطينية وتنشيطها في مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل، مضيفا: "نعمل على ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مجددا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد قالإن إسرائيل لن تقبل استمرار حكم حماس في قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل للحركة.