تايبيه: الصين تصادر قارب صيد تايواني قرب جزيرة كينمين

حث خفر السواحل التايواني السلطات الصينية على الإفراج على الفور عن قارب صيد تايواني وطاقمه حيث ذكر خفر السواحل أن الصينيين هبطوا على سطح القارب بالقوة وتوجهوا به إلى ميناء صيني قرب جزيرة كينمين التي تسيطر عليها تايوان قبالة ساحل مقاطعة فوجيان مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتى هذه الواقعة عقب توغلات متزايدة للجيش الصيني وسفن خفر السواحل في المياه قرب تايوان منذ تولي الرئيس الجديد لاي تشينج تي المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي رئاسة تايوان في 20 مايو.

ودعت إدارة خفر السواحل التايواني السلطات الصينية في بيان "للإفراج على الفور" عن قارب الصيد "تاتشينمان 88" وطاقمه المؤلف من ستة أفراد و "التوقف عن التلاعب السياسي الذي قد يضر بالعلاقات عبر المضيق" بين تايبيه وبكين.

وذكر البيان أن القارب، الذي ينطلق من مقاطعة بينجو ، كان يبحر للصيد على بعد نحو 24 ميلا بحريا شمال شرقي الطرف الجنوبي الشرقي من جزيرة كينمين مساء اليوم.

وبحسب خفر السواحل التايواني، ركب عناصر من قاربين للشرطة البحرية الصينية القارب بالقوة بعد الثامنة مساء مباشرة، وسيطروا على قائده واتصالاته واقتادوا القارب وطاقمه صوب ميناء ويتو بمقاطعة فوجيان /13 كيلومترا شرق كينمان/.