البنتاجون: لا موعد محدد لإعادة الرصيف العائم إلى غزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قولها إن الرصيف العائم لا يزال في أسدود، ولا موعد محددا لإعادته إلى غزة بسب حالة البحر.

ويوم السبت، أعلن البنتاجون تفكيك الرصيف العائم قبالة قطاع غزة، في حين صوّت مجلس النواب الأميركي ضد تخصيص أموال لدعم الرصيف المؤقت على شواطئ قطاع غزة.

وهذه ثالث مرة يتم فيها سحب الرصيف العائم بسبب الظروف الجوية منذ تثبيته في مايو الماضي، إضافة إلى صعوبات في توزيع المساعدات عند وصولها الى شاطئ غزة.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج: "نظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف الموقت من موقعها الراسي في غزة وستقوم بسحبه إلى أسدود بإسرائيل".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تقوم بتفكيك الرصيف المؤقت قبالة غزة للمرة الثالثة، مرجعين ذلك إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.