فاينانشال تايمز البريطانية: حزب العمال قد يشدد سيطرة الحكومة على خدمات الصحة الوطنية حال فوزه بالانتخابات

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن حزب العمال، المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة، قد يسعى إلى تشديد قبضة الحكومة على خدمات الصحة الوطنية إذا أصبح وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنج، وزيرا للصحة بعد إجراء الانتخابات.

وقالت الصحيفة إن ستريتنج قد يوفق بين وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بشكل أوثق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الصحيفة أن ستريتنج قد يدمج القيادة العليا للهيئة في المملكة المتحدة في الحكومة المركزية من خلال اجتماعات تنفيذية مشتركة.

وقال المتحدث باسم حزب العمل، للصحيفة، إن الحزب يتطلع إلى تعزيز التوافق الوثيق، والاجتماعات المشتركة بين هيئة خدمات الصحة الوطنية ووزارة الصحة حال تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتعهد حزب العمال، في أبريل الماضي، بخفض قائمة انتظار الهيئة المتراكمة إلى النصف خلال خمس سنوات.