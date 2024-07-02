قطر تترأس الاجتماع الـ46 للجنة الدائمة للثروة الحيوانية لدول الخليج

ترأست دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية، اجتماع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية الـ(46) التحضيري، لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي شؤون الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اختتم أعماله اليوم في الدوحة.

وعقد الاجتماع، الذي استمر يومين، برئاسة المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية رئيس الدورة الحالية، حيث ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الحيواني وسبل تطويرها بين دول المجلس.

كما استعرض عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: مبادرات الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، وتعزيز التعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوانية لدول الخليج العربي.

كما بحث الاجتماع تعزيز قدرات التصدي للأمراض الوبائية وتطوير المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية.

واستعرض تقرير إنجازات المركز للعام 2023م وتوصيات الفريق الفني لتطوير قدراته في التعامل مع الأمراض العابرة للحدود..

كما تم التأكيد على ضرورة تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية لضمان فعالية التدابير الوقائية.

وناقش الاجتماع أيضا، تعزيز قدرات المختبرات البيطرية في دول الخليج لزيادة كفاءتها في تشخيص الأمراض ومكافحتها، بما يساهم بشكل استراتيجي في الحد من تأثيرات تفشي الأمراض على الثروة الحيوانية، كما تم التأكيد على أهمية تسهيل حركة الإرساليات للحيوانات الحية بين دول المجلس من خلال وضع نظام موحد للدخول يهدف إلى توحيد الإجراءات البيطرية وتحسين كفاءة الفحص في المنافذ الحدودية، مما يعزز التعاون التجاري ويضمن توفير الإمدادات بشكل آمن ومستدام.

وتناول الاجتماع كذلك الخطة الخليجية لمكافحة ظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية في المجال البيطري، حيث تم استعراض مخرجات ورشة العمل التي عقدت في جدة بمشاركة جميع الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التعاون بين اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية والمكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بهدف تحسين مجالات الصحة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون، الذي سيعقد خلال الأسبوع الجاري لاعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات التحضيرية.