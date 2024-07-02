مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة رومانيا ضد هولندا فى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، إلى جانب مباراة البرازيل ضد كولومبيا فى بطولة كوبا أمريكا، ومباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

رومانيا X هولندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

النمسا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

البرازيل X كولومبيا – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 1 HD Croatia

كوستاريكا X باراجواي – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 2 HD Croatia

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X المقاولون العرب – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 2

سموحة X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1