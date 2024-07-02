 اقتصاديان يتراجعان عن توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024 - بوابة الشروق
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اقتصاديان يتراجعان عن توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 10:20 ص

تراجع اثنان من خبراء الاقتصاد عن توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام بشكل حاد، مما يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن خبيري الاقتصاد اللذين يعملان في بنك "بي إن بي باريبا" وشركة "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية، خفضا توقعاتهما للنمو، حيث توقعا أن يشهد عام 2024 حدوث أول انكماش سنوي في اليابان منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020، بحسب ما ورد في تقارير اليوم الثلاثاء.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك "بي إن بي باريبا"، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4%.

بينما قال خبراء الاقتصاد في "إس إم بي سي نيكو"، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3%.

وكان كلاهما توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.

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