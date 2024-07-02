جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ جنوبي قطاع غزة

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه هاجم منصات لإطلاق الصواريخ جنوبي قطاع غزة خلال الليلة الماضية بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وادعى جيش الاحتلال، أنه طلب من سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس مغادرة المنطقة المتضررة؛ لـ"تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وأفاد شهود عيان، بأن آلاف الأشخاص نزحوا إلى مناطق آمنة، باتجاه الغرب، ولكن تبين اكتظاظها بالسكان بالفعل.

يذكر أنه في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي، تم تشريد نحو 1.7 مليون فلسطيني، أي نحو 85% من سكان غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 37 ألفا و765 شخصا، وأصيب 86 ألفا و429 آخرون في الصراع الدائر في غزة منذ ذلك الحين.

وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نحو 20 صاروخا من غزة صوب إسرائيل أمس الاثنين.

وقال إن نظام الدفاع الصاروخي تمكن من اعتراض بعضها، في حين انفجرت الصواريخ الأخرى في أراض غير مأهولة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة حماس مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ.



