شولتس: ألمانيا ستقدم مساعدات للباقين على قيد الحياة من ضحايا الاحتلال النازي لبولندا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده تعتزم تقديم مساعدات للباقين على قيد الحياة من ضحايا الاحتلال الألماني النازي لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي أعقاب مشاورات مشتركة للحكومتين الألمانية والبولندية، قال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك، في وارسو اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تدرك مدى خطورة ذنبها ومسؤوليتها حيال الملايين من ضحايا الاحتلال الألماني والواجب الذي نشأ عن ذلك.

وأضاف السياسي المنتمي، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا تتحمل مسؤوليتها التاريخية بلا أي تحفظات.

وتابع شولتس، حديثه قائلا إن وضع الضحايا المسنين هو أمر يؤثر فينا بشدة، وسنتخذ إجراءات في هذا الشأن"، غير أن المستشار الألماني لم يحدد متى ومقدار التعويض الذي سيتم دفعه لحوالي 40 ألف شخص من ضحايا الاحتلال الألماني لبولندا الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وأعرب شولتس، عن اعتقاده بأن تحمل المسؤولية عن الماضي يعني أيضًا تحمل المسئولية عن المستقبل المشترك، لافتا إلى أن أمن بولندا هو أيضًا أمن ألمانيا.

وأكد المستشار الألماني، ضرورة توسيع نطاق التعاون مع بولندا في مجال الأمن والدفاع بشكل منهجي.

وذكر أن برلين ووراسو تقفان معًا بثبات إلى جانب الأوكرانيين.