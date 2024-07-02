حاكم بيلجورود: مقتل مدني وإصابة 9 في قصف للجيش الأوكراني

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قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر حسابه على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني قصف منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة تسعة.

وأضاف جلادكوف: "أصيب تسعة مدنيين بجروح خلال الـ 24 ساعة، تلقى سبعة منهم المساعدة الطبية، ويتلقون العلاج في العيادات الخارجية. هناك شخصان آخران بحالة خطيرة ويخضعان للملاحظة الطبية. لديىأمل في أن تلقيهم المساعدة، وعودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف: "من المؤسف للغاية أن مدنيا من نوفايا تافولجانكا لقي حتفه."

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.