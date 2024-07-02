 وزيرة المالية التونسية: الدولة سددت نصف ديونها الخارجية لسنة 2024 - بوابة الشروق
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وزيرة المالية التونسية: الدولة سددت نصف ديونها الخارجية لسنة 2024

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 8:34 م

قالت وزيرة المالية التونسية اليوم الثلاثاء، إن الدولة سددت حتى نهاية يونيو الماضي أكثر من نصف تعهداتها المالية الخارجية لهذا العام بواقع 6ر6 مليار دينار تونسي (1ر2 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزيرة سهام البوغديري في جلسة عامة في البرلمان، إن الدولة سددت 54 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي البالغ 3ر12 مليار دينار (9ر3 مليار دولار أمريكي)، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأبرز القروض التي تم سدادها حتى الآن، القرض الرقاعي(سلفة) بـ850 مليون يورو في فبراير الماضي وأقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار.

وقالت البوغديري "تونس ستسدد بقية أقساط القروض خلال النصف الثاني من سنة 2024".

وتواجه تونس صعوبات في تعبئة موارد خارجية لسد النقص في السيولة مع تعثر اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يعود إلى 2022، بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.

ويناقش البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء اتفاق تمويل بين الدولة وعدد من البنوك المحلية لتمويل الموازنة العامة.


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