ذكرت قناة «إن.دي.تي.في» الهندية، أن ما لا يقل عن 27 شخصاً لقوا حتفهم، من بينهم 3 أطفال، في تدافع خلال احتفال ديني بولاية أوتار براديش بشمال الهند، الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، وقع الحادث في قرية بمنطقة هاثراس على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة نيودلهي.

ونقلت الوكالة عن صحف محلية قولها إن هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

🔴 #BREAKING | 27, Including 3 Children, Killed In Stampede At Religious Event In UP https://t.co/9U7xlFLK5F pic.twitter.com/kmZEFTxpa4