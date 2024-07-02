الطقس السيء في الصين يهدد المحاصيل بالفيضانات والحرارة

يواصل المزارعون في الصين مواجهة الأحوال الجوية السيئة من الفيضانات إلى الجفاف، والتي تهدد المحاصيل ومن بينها الأرز وتضع ضغطا على قادة البلاد الذين يروجون لتحقيق الأمن الغذائي.

وأغرقت الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من البلاد خلال الأسبوع الماضي، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية الصينية إلى إصدار سلسلة من التحذيرات.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على طول نهر اليانجتسي. وقد يصل مستوى المياه في بعض أجزاء شمال شرق إقليم جوانجشي إلى 150 ملم (9ر5 بوصة) حتى غد الأربعاء.

وتواجه أكبر مناطق زراعة الأرز في الصين - جيانجشي وهونان - المزيد من الأمطار والفيضانات، كما أن محاصيل الذرة والقطن معرضة للخطر أيضا.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أكثر ارتفاعا في جميع أنحاء جنوب الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهو ما قد يتسبب أيضا في تعطيل إنتاج الأرز، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الأرصاد الجوية.

وقد أثر الطقس السيء على أجزاء مختلفة من العالم، بدءا من درجات حرارة المرتفعة في مصر وحتى الجفاف في المغرب، وصولا إلى موسم أعاصير نشط للغاية في المحيط الأطلسي.

وتواجه الصين ظروفا جافة في الشمال أضرت بمحصولها من القمح وأخرت زراعة الذرة وفول الصويا. وأغرقت مياه الفيضانات مناطق أخرى مما تسبب في غمر بعض الحقول وإصابة محاصيل بالأمراض.