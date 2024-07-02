إيشالجو الصينية للحلول المكتبية تطرح 25ر1 مليون سهم بسعر 4 دولارات للسهم

أعلنت شركة الحلول المكتبية الصينية إيشالجو مساء الإثنين سعر الطرح العام الأولي لحوالي 25ر1 مليون سهم من أسهمها العادية الفئة أيه، مشيرة إلى أنها خصصت هذه الأسهم للمكتتبين بسعر 4 دولارات للسهم الواحد بحصيلة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار قبل بدء تداول السهم في بورصة ناسداك كابيتال ماركت الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن حصيلة الطرح بلغت الخمسة ملايين دولار قبل حساب خصومات الاكتتاب والعمولات وتكلفة الطرح.

في الوقت نفسه منحت الشركة المكتتبين خيار طلب شراء حتى 184 ألف سهم إضافي بسعر الطرح مخصوما منه خصومات الاكتتاب والعمولات خلال 45 يوما. ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في الطرح غدا الأربعاء.