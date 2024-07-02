مباحثات سعودية تركية بمستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع الرئيس التركي "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وقال وزير الدفاع السعودي في حسابه بمنصة "إكس": "تشرفت بنقل تحيات القيادة السعودية للرئيس رجب طيب اردغان واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

كما استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأمير خالد بن سلمان، بمراسم عسكرية في وزارة الدفاع الوطني، وتم استعراض حرس الشرف، وعقد الوزيران لقاءً بين الوفدين. كما شارك في الاجتماع رئيس الأركان العامة الجنرال متين جوراك ونائب الوزير بلال دوردالي.

وكان وزير الدفاع، قد وصل العاصمة التركية أنقرة اليوم، في زيارة رسمية، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في يونيو 2023 إن الرياض وأنقرة وقعتا اتفاقية ومذكرتيْ تفاهم بين شركات محلية متخصصة في الصناعات العسكرية ومؤسسات دفاعية تركية، تهدف إلى توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها بالمملكة.

وقالت هذا استكمالًا لعقدين بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية من أجل رفع جاهزية القوات المسلحة بالمملكة، وفق وزارة الدفاع السعودية.

وكانت الرياض قد وقعت اتفاقيات عديدة في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات مع أنقرة خلال زيارة الرئيس أردوغان للمملكة في تموز/يوليو 2023، والتي كانت أول زيارة يقوم بها لبلد عربي بعد إعادة انتخابه.