حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للتحقق من الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحلات، إضافةً إلى تخفيض إضاءة الإعلانات في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحزم ودون تهاون.

وأوضحت بلبع في بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظة قامت بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل، باستثناء أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية حيث يُسمح بالغلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، مع استثناء الصيدليات والسوبرماركت والمطاعم.

كما حثت نائبة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية على متابعة دورية لتنفيذ القرار الجديد للتأكد من الالتزام بالأنشطة المستهدفة، والمراعاة الكاملة للأنشطة المستثناة.

كما أشارت إلى دور المؤسسات المدنية والدينية في زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيدها، والحد من استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.