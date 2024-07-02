القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي سو-27 وميج-29 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، تدمير 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميج-29" خلال 24 ساعة، في ضربات وجهتها إلى المطارات وعن طريق الدفاعات الجوية.

وقالت الوزارة، إن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات التابعة للواء الهجوم الميكانيكي 65 و128 واللواء البحري 35 في مقاطعة زابوريجيا، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريا وثلاث مركبات، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية في 115 منطقة مختلفة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إسقاط ستة صواريخ كروز طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة طراز "هامر"، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تم استهداف تسع طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، حيث تم تدمير خمس طائرات من طراز "سو 27" وإصابة اثنتين بأضرار، مضيفة أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين أخريين من طراز "ميج 29" و"سو 27" بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.