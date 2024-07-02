سلوفاكيا تحل رسميا هيئة الإذاعة والتلفزيون آر تي في إس وتستبدله بمؤسسة إعلامية جديدة

حلت سلوفاكيا رسميا يوم الاثنين هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة السابقة "آر تي في إس" واستبدلتها بمؤسسة إعلامية جديدة تديرها الدولة.

يأتي ذلك بعد أن وقع رئيس سلوفاكيا بيتر بيليجريني قانونا مماثلا بشأن حل "آر تي في إس" وإنشاء منفذ إعلامي جديد ، يسمى "إس تي في آر" ، يوم الأحد.

وتمت الموافقة على القانون من قبل الأغلبية الحكومية في البرلمان المكون من حزبين ديمقراطيين اجتماعيين وحزب قومي واحد.

وأعلنت أحزاب المعارضة أنها ستقدم شكوى ضد القانون إلى المحكمة الدستورية، متهمة الحكومة بإنشاء منفذ دعائي.

وبدأت هيئة البث الجديدة "إس تي في آر" عملياتها يوم الاثنين ، حيث لم تعد "آر تي في إس" موجودة.

ومع ذلك ، بالنسبة للجمهور ، كان التغيير بالكاد ملحوظا حيث استمر بث جميع البرامج الإخبارية بشعار "آر تي في إس" ، وظل موقع "آر تي في إس" يعمل في عنوانه المعتاد.

وكان رئيس الوزراء اليساري الشعبوي روبرت فيكو ووزيرة الثقافة القومية مارتينا سيمكوفياكوفا قد انتقدا مرارا قناة "آر تي في إس"، زاعمين أن تقارير المحطة كانت متحيزة ضدهما.

ومع ذلك، كان من المستحيل إقالة المدير العام لـ "آر تي في إس" لوبوس ماتشاج وفريقه، الذين تم تعيينهم من قبل الأغلبية البرلمانية السابقة حتى عام 2027، بسبب القيود القانونية. والحل الرسمي لـ "آر تي في إس" أزال هذه العقبة.