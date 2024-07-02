الصين والفلبين تحاولان نزع فتيل التوترات البحرية بينهما

قالت الفلبين، إنها أحزرت تقدما "ملحوظا" مع الصين بشأن إدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من أنها أشارت إلى خلافات " قوية" وذلك بعد لقاء دبلوماسيين من الدولتين في مانيلا بعد أسابيع من حدوث اشتباك أسفر عن إصابة بحار فلبيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، القول إن نائب وزير الخارجية الصيني تشين شياودونج ووكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية ما تيريزا أجريا مباحثات"صريحة وبناءة" خلال اجتماع ثنائي دوري في بحر الصين الجنوبي اليوم الثلاثاء.

وكان اجتماع مماثل قد أجرى في يناير الماضي.

وأضافت الوزارة: "أدرك الجانبان أن هناك حاجة لاستعادة الثقة".

وأوضحت الوزارة، أن مانيلا وبكين أكدتا التزامهما نحو نزع فتيل التوترات بدون تحيز.

وجاءت المباحثات بعد أسابيع من حدوث تصادم في 17 يونيو الماضي بين سفن صينية وفلبينية، مما أدى لفقدان بحار فلبيني أحد أصابعه.

ووصف المتحدث باسم البحرية الفلبينية روي فينسيت ترينداد اليوم الحادث الذي وقع في المياه المتنازع عليها " بالعمل الأكثر عدوانية" الذي تقوم به القوات الصينية في التاريخ الحديث.

كما اتفقت بكين ومانيلا اليوم على تحسين التواصل بشأن الشؤون البحرية، كما سوف يعززان من المناقشات بشأن التعاون بين أفراد خفري سواحل الدولتين.