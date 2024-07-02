تشهد بانتانال، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة الداخلية في العالم، أكبر عدد من حرائق الغابات في النصف الأول من العام منذ بدء التسجيلات.

وشهدت الأشهر الستة الأولى من هذا العام ثلاثة آلاف و5385 حالة اندلاع حرائق، بينما في عام 2020، الذي يعتبر العام الأسوأ من حيث موسم الحرائق في هذه المنطقة الحيوية، كان هناك 2534 حالة اندلاع حرائق في نفس الفترة، وفقا لمعهد الفضاء البرازيلي "إنبي".

ويعد هذا الرقم القياسي منذ أن بدأت السجلات في عام 1999. وفي يونيو وحده كان هناك 2639 حريقا، في حين أن المتوسط لهذه الفترة هو 154.

وتتكون الأراضي الرطبة، التي تمتد من البرازيل إلى البلدين المجاورين بوليفيا وباراجواي ، من نظام معقد من الأنهار والبحيرات وهي جنة طبيعية وسياحية فريدة من نوعها.

ومن غير المعتاد أن يكون هناك بالفعل الكثير من حرائق الغابات في المنطقة في حزيران/يونيو، حيث يبدأ موسم حرائق الغابات تقليديا فقط بين نهاية تموز/يوليو وبداية آب/أغسطس ، وهو أكثر أوقات الشتاء جفافا.

ويوم الجمعة، نشر سلاح الجو البرازيلي أكبر طائرة مصنعة في أمريكا اللاتينية لمكافحة الحريق في بانتانال لأول مرة. كما تكافح البحرية والجنود ورجال الإطفاء النيران.

وبانتانال هي واحدة من أكثر المناطق تنوعا بيولوجيا على هذا الكوكب وهي موطن لأنواع نادرة. وتعيش هناك النمور والتابيرات والببغاوات الياقوتية. وتربية الماشية هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في المنطقة. يحرق المزارعون تقليديا مناطق الغابات لإنشاء أراضي رعي جديدة. وإذا خرجت هذه الحرائق عن السيطرة ، يمكن أن تحدث حرائق غابات ضخمة.