لوبان: فريق حزب التجمع الوطني مستعد لتولي الحكومة

قالت مارين لوبان الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي أن الحزب وضع قائمة بأسماء الوزراء بالفعل ومستعد لتولي الحكومة.

وذكرت لوبان في مقابلة مع محطة إذاعة (فرانس إنتر) العامة اليوم الثلاثاء: "ستكون هذه الحكومة كاملة، وستتمتع بالكفاءة وستكون مشكلة من أشخاص من التجمع الوطني، أشخاص كافحوا في حملة الانتخابات معنا وأشخاص من المجتمع المدني."

وكانت السياسية القومية /55 عاما/ ترد على مزاعم بأن حزبها ليس لديه ما يكفي من الأفراد الملائمين لتولى الحكومة.

وأوضحت لوبان أنها لا ترغب في المشاركة في الحكومة بنفسها لكنها مستعدة لتولي منصب رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب في الجمعية الوطنية.

وأشارت لوبان إلى أن التجمع الوطني يرغب في أن يحكم بأغلبية واضحة في البرلمان، "لا يمكننا أن نقبل أن نذهب إلى الحكومة إذا لم نكن قادرين على التصرف"، وأكدت: "نريد أن نحكم بحيث تكون الأمور واضحة."

وأضافت لوبان أنه إذا لم تكن هناك مقاعد كافية لتشكل أغلبية، فسيقنع حزبها نواب محافظين وأحزاب أخرى بالإنضمام إلى الحكومة.

واتهمت الرئيس إيمانويل ماكرون بمحاولة عرقلة حزب التجمع الوطني في جولة الإعادة الأحد المقبل عن طريق سحب مرشحين بصورة استراتيجية فى الدوائر الانتخابية.

وأوضحت أن ماكرون "يقوم بكل ما بوسعه اليوم لمحاولة إحباط العملية الديمقراطية."