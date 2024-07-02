أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن رغبة جنرالات في الجيش بوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لن يسمح بحدوث ما ورد في التقرير بشكل قاطع.

ووفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أكد نتنياهو أنه لن يتم إيقاف الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف المعلنة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حركة حماس، مؤكدين أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لاستعادة المحتجزين الذين يقدر عددهم بـ120.

وأضاف المسئولون للصحيفة أن جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد حزب الله، كما يظنون أنه يمكن للهدنة مع حماس أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق قوله إن الجيش يدعم بالكامل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مسئولي الجيش يعتقدون بإمكان العودة والاشتباك مع حماس لاحقا.

وأضاف مسئولون إسرائيلون أن الجيش يخشى من حرب وصفها بـ"الأبدية" تتآكل فيها طاقاته وذخائره تدريجيا، موضحين أن "إبقاء حماس في السلطة حاليا لاستعادة المحتجزين يبدو وكأنه الخيار الأقل سوءا لإسرائيل"، وفق تعبيرهم.



