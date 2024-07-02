توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، صباح اليوم، إلى لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لشعبتي العلمي والأدبي، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع الغش.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعه الثامنة والربع حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة، والتنبيه على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان.

ورصدت «الشروق»، حالة من الترقب لدى الطلاب وأولياء الأمور، وأكدت سندس محمد، طالبة بالشعبة العلمية، أنها رغم استذكارها للمادة جيدا والتدريب على حل نماذج كثيرة عليها، لديها رهبة وخوف من أجواء الامتحانات أيضا، موضحة أنها تريد تحقيق حلمها في الحصول على مجموع عالي والالتحاق بكلية الهندسة.

وتمنى شهاب أبوزيد، طالب، أن يأتي الامتحان سهلاً ومباشرا مثل السنوات الماضية، موضحاً أنه تدرب جيدا على حل الامتحانات طوال الشهر الماضي على يد أساتذة الدروس الخصوصية.