كوريا الجنوبية تستأنف مناورات بالمدفعية بالقرب من الحدود لأول مرة منذ 6 أعوام

استأنفت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء مناورات بالذخيرة الحية في نطاق المدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية لأول مرة منذ ستة أعوام، وذلك بعد تعليق معاهدة بين الكوريتين لخفض التوترات تقيد مثل هذه المناورات.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي قال إن القوات أطلقت 140 طلقة باستخدام مدافع هاوتزر كيه 9 و كيه 105 ايه 1 ذاتية الدفع خلال المناورات على نطاق الخطوط الأمامية في إقليمي جيونجي و جانجوون، اللذان يقعان في نطاق خمسة كيلومترات من خط الترسيم العسكري في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.

وأضاف الجيش " ركزت مناورات إطلاق النار، التي تعد الأولى من نوعها التي تتم برا بعدما تم تطبيع التدريبات في أعقاب تعليق الحكومة الكامل للاتفاق العسكري 19 أيلول/سبتمبر، على تعزيز جاهزية المدفعية والقدرات على الرد في حال أي استفزازات من جانب العدو".

وأوضح أن " الجيش سوف يجرى بصورة دورية مناورات بالذخيرة وتدريبا لوحدات المناورة في المناطق الحدودية في المستقبل".