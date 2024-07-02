اعتقال 300 شخص عقب احتجاجات على فوز الرئيس الموريتاني في الانتخابات

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أفادت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، بأن أجهزة الأمن المختلفة اعتقلت ما يقارب 300 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت إعلان فوز الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني وأن أكثرهم كانوا في العاصمة نواكشوط .

وأوضحت المصادر أن المعتقلين أغلبهم كانوا من الشبان ، وبعضهم لا زال قاصرا، وأنه تم اعتقال أغلبهم أمس الاثنين.

وذكرت أنه تم اعتقال 100 متظاهر في نواكشوط ونحو 100 أخرين في نواذيبو ثاني أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية ( 470 كيلومترا غرب نواكشوط ) ونحو 70 في مدن الجنوب ( ضفة نهر السنغال أحد معاقل المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيد الذي حل ثانيا .

وشاركت قوات من الشرطة والدرك والحرس في قمع الاحتجاجات التي اندلع أكبرها بشكل متزامن في هذه المدن البارحة.

وقامت السلطات ردا على ذلك بقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة .