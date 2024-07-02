مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند

لقي ما لا يقل عن 107 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم في تدافع، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم الخروج من مكان مزدحم لتجمع ديني في شمال الهند، وفقا لمسؤولين بالإدارة الإقليمية.

وتجمع آلاف الأشخاص لحضور فعالية لصلاة وخطبة نظمها زعيم روحى محلي في خيمة قبالة طريق سريع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش.

وقالت تشايترا فى ، وهى مسؤولة كبيرة في ولاية أوتار براديش، إن بعض الأشخاص فقدوا الوعى بسبب الرطوبة العالية، وفى الوقت الذى كان يحاول فيه أشخاص آخرون الخروج، سقط البعض مما أدى إلى التدافع.

وأضافت أن "حصيلة القتلى بلغت الآن 107 أشخاص ويخضع 18 آخرون للعلاج من إصاباتهم في المستشفيات المحلية ".

وأضافت المسؤولة أن معظم الوفيات نتجت عن الاختناق والدهس تحت الاقدام .

وشكل رئيس وزراء ولاية أوتار براديش لجنة من كبار مسؤولي الشرطة والإدارة للتحقيق في الحادث.

وسجلت الشرطة شكوى وتبحث عن الزعيم الروحي نارايان ساكار هاري، المعروف أيضًا باسم بهول بابا. وقال مساعده لقناة تلفزيون " إنديا توداي " إنه تم الحصول على إذن لتنظيم التجمع لكن عددا أكبر من المتوقع حضره.

وذكرت قناة "إنديا توداي" التلفزيونية أنه لم يكن هناك سوى 40 شرطيا يحرسون المكان ولم يتم اتخاذ العديد من إجراءات السلامة المطلوبة للتجمعات الكبيرة، بما في ذلك تحديد واضح لحدود الدخول والخروج.

وقالت امرأة كانت تذرف الدموع لتلفزيون إنديا توداي: "كنا نحاول الخروج بعد رحيل بابا، لكن كانت هناك حفرة موحلة وانزلق فيها بعض الناس وواصل آخرون السير فوقهم وسقط المزيد من الناس... ماتت ابنة جارتي الصغيرة". وكانت قد سافرت إلى التجمع فى حافلة مليئة بالأشخاص من بلدة مجاورة.