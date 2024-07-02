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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الموريتانية تقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 7:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 7:20 ص

قطعت السلطات الموريتانية فجر اليوم الثلاثاء خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بعد وقوع احتجاجات ليلية بعدة مدن موريتانية منها العاصمة نواكشوط ضد نتائج الانتخابات الرئاسية .

وتوقفت خدمة الإنترنت تزامنا مع أعمال شغب شهدتها مدن نواكشوط ونواذيبو وازويرات وسيلبابي وروسو.

ومنحت نتائج الانتخابات الرئاسية الفوز للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني ورفض الاعتراف بها أبرز مرشحي المعارضة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي .

وكان ولد اعبيدي الذي حل في المركز الثاني قد دعا انصاره إلى العصيان المدني والتظاهر السلمي ضد نتائج الانتخابات التي اتهم لجنة الانتخابات بتزويرها .

وتعمد السلطات في كل أعمال عنف او احتجاجات إلى قطع الانترنت لمنع تمدد المظاهرات وقطع التواصل بين المحتجين.


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