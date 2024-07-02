الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل ضوئية بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات وسط غزة

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ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو اليوم الثلاثاء قنابل الإنارة تضيء سماء المخيم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مخيم النصيرات.

كما أشارت أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية للمخيم بالإضافة إلى إطلاق قنابل دخانية.

وفي المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبري أن الحديث يدور عن استهداف من الجو وقصف للمخيم، مشيرا إلى وجود صعوبة في إجلاء المصابين.

يذكر أنه تم إخلاء مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لوقوعه ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها قسرا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتم نقل مرضى وجرحى مستشفى غزة الأوروبي إلى مستشفى ناصر بسبب تهديدات إسرائيلية لمناطق شرق خان يونس.

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.