محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مطعم آسيوي في الممشى السياحي بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، مطعمين على الممشى السياحي في شرم الشيخ، في إطار استكمال الأنشطة السياحية بالمنطقة.

حضر الافتتاح الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، ومستشارو المحافظ، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في شرم الشيخ.

وأعرب المحافظ عن سعيه لتوفير أنشطة متنوعة تعزز مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية رائدة، مشيرًا إلى أن تنوع المطاعم يلبي احتياجات الزوار من مختلف الجنسيات. كما أشار إلى أن أحد المطاعم يعد أول مطعم سياحي آسيوي متخصص باسم "Chopsticks and Chill"، بينما يقدم الآخر وجبات سريعة مصرية عالية الجودة للتنافس مع العلامات التجارية العالمية، مع توفير أسعار تنافسية مقابل خدمة عالية الجودة.

وأكد أن التوسع في فتح المتاجر المتنوعة والمعروفة عالميًا سيجعل الممشى السياحي مقصدًا للزوار من مختلف أنحاء العالم، وليس فقط للمصريين.