السعودية: إنفاق الزوار القادمين للمملكة يتجاوز 45 مليار ريال في الربع الأول

حققت المملكة العربية السعودية، نموًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9. 22 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث تجاوز إجمالي إنفاقهم مبلغ 45 مليار ريال، فيما حققت فائضًا في بند السفر يقدر بمبلغ 24 مليار ريال وبنسبة نمو للفائض تتجاوز 46% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، أوردتها وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء، يقدر إنفاق المسافرين من المملكة إلى الخارج بنحو 21 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوار الوافدين للمملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في السعودية.

وحققت المملكة، المرتبة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للسياحة، في معدل نمو عدد السيّاح الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى عالميًا في العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.