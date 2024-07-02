إسرائيل تدرس فتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مراقب الدولة قوله إنه تتم دراسة فتح تحقيق في قضية إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية.

وأمس الاثنين، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل أفرجت عن 54 أسيرا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين من أفرج عنهم أبو سليمة، الذي كانت قد اعتقلته القوات الإسرائيلية عقب سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي.

وقد أدى إفراج السلطات الإسرائيلية أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، إلى ضجة واسعة في إسرائيل وتبادل للاتهامات بين كبار مسؤوليها ومؤسساتها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقد أثار القرار انتقادات واسعة في أوساط الحكومة ولدى زعيم تحالف "الوحدة" أو "معسكر الدولة" المعارض بيني جانتس ومسئولين آخرين، وسط مطالبات بإقالة المسئول عن اتخاذ القرار.