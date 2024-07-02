كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة الرابعة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الرقمية

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها عقدت الجولة الرابعة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الرقمية.

وعقدت المحادثات في سول لمدة ثلاثة أيام بعد أن أعلن الجانبان بدء المفاوضات في أكتوبر من العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأضافت أن نحو 30 مسؤولا حكوميا من الجانبين يخططون لتبادل الأفكار حول تعزيز التجارة عبر الإنترنت وبناء نظام موثوق للاقتصاد الرقمي وإعطاء المزيد من الحرية للشركات ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان: "من المتوقع أن يبني الاتفاق أسسا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة اقتصادية كبرى، في مجال التجارة الرقمية، كما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية".