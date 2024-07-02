كشف الإعلامي خيري رمضان، عن تفاصيل جديدة حول المشروع الاستثماري المزمع الإعلان عنه الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال برنامجه «مع خيري» عبر قناة «المحور» مساء الإثنين، إن المشروع عبارة عن شراكة بين أحد أكبر مطوري العقارات في مصر -إن لم يكن الأكبر- بالتعاون مع مجموعة شركاء من رجال الأعمال الخليجيين، منوها أن المطور المصري هو المستثمر الرئيسي في المشروع.

وأضاف أن المشروع سيقام على مساحة ضخمة من الأرض على الساحل الشمالي، على بعد 18 كيلومترًا من مطار العلمين الدولي، مشيرًا إلى أنه سيشبه مدن «كان» و«نيس» الفرنسيتين، أو جزر الكناري، متابعا: «عدد ضخم واستثمار مهول كبير سيعلن عنه الثلاثاء».

وأشار إلى أن الكثيرين توافدوا إلى موقع المشروع للحجز قبل الإعلان الرسمي الذي سيتضمن فتح باب الحجز بعد التوقيع الثلاثاء، مضيفا أن «المشروع لم يحدث مثله من قبل.. والقيمة السعرية للأرض مرتفعة جدا».

وتعقد الحكومة الثلاثاء، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى.