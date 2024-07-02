جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا خلال اليومين الماضيين بينهم 14 في غزة

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 44 جنديًا إسرائيليًا بين يومي الأحد والاثنين الماضيين، بينهم 14 جنديًا في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت وكالة «بترا»، عن الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، قوله إن «4021 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2032 خلال الهجوم البري على غزة».

وأمس الاثنين، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور.

وقال جالانت، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن هناك نحو 761 قتيلًا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب في الجيش.

وأضاف: «لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية».

وشدد على ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية.



