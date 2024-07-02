اندلاع عدد من حرائق الغابات الكبرى في اليونان

يكافح المئات من رجال الإطفاء العديد من حرائق الغابات الكبيرة في اليونان، اليوم الثلاثاء، والتي تشمل حرائق مستعرة في جزر كوس وخيوس وكريت.

وبحسب فرقة الإطفاء، اندلع نحو 50 حريقا في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكن سرعان ما تمت السيطرة عليها كلها تقريبا.

وفي جزيرة خيوس، أصيب ستة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة أثناء عمليات إخماد الحرائق.

وتم إلقاء القبض على رجل /63 عاما/ بتهمة التسبب في اندلاع الحريق، دون أن يُعرف في البداية ما إذا كان ذلك تم عن قصد أو بسبب الإهمال.

وأظهرت منشورات تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب أشخاص متضررين، أنه قد تم إخلاء العديد من القرى والفنادق في جزيرة كوس ليلا، وتم استقبال النازحين بصورة مؤقتة في أماكن إيواء أخرى وفي ملاعب رياضية.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، ذكرت بوابة أخبار "كوس 24" أنه قد تمت السيطرة على الحريق إلى حد كبير، وأنه يتم حاليا إعادة الأفراد إلى أماكن إقامتهم بصورة بطيئة.