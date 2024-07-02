النائب كريم السادات: اتصالات شركات التسويق العقاري اختراق للخصوصية ومضيعة للوقت

علق النائب كريم طلعت السادات، على تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، حول ما وصفها بـ «الممارسات المزعجة» التي تقوم بها شركات التسويق العقاري.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إن هذه الشركات تزعج المواطنين باتصالات هاتفية متكررة على أرقامهم الشخصية للترويج لعقاراتها ومشروعاتها، معقبا: «الموضوع أصبح فجًا وداخل الحياة الشخصية للناس، طوال الوقت التليفون مش عارفين نرد على المكالمات؛ بسبب كثرة المكالمات الهيسترية القادمة من الشركات العقارية».

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل اختراقا للخصوصية وانتهاكا للبيانات الشخصية بشكل غير مقبول، مشيرًا إلى أن أرقام الهواتف يتم تسريبها من بعض الجهات مثل شركات الاتصالات وشركات بيع السيارات.

واستشهد بتجربة الإمارات التي أصدرت قانونًا ينظم عمل شركات التسويق ويمنع الاتصالات في غير الأوقات المناسبة وعلى أرقام غير مخصصة.

وطالب بإصدار تشريع مشابه في مصر لحماية خصوصية المواطنين، مشيرًا إلى أنه اقترح قانونًا ينظم عمل شركات التسويق العقاري وشركات التأمينات؛ من أجل منع اختراق حياة الناس بهذا الأسلوب الذي اعتبره «مضيعة للوقت والجهد».