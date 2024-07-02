زعيم هونج كونج يحث المواطنين على الاستفادة من الإجراءات الصينية الجديدة لتسهيل التبادلات عبر الحدود

حث زعيم هونج كونج، جون لي، المواطنين على الاستفادة من الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها بكين لتسهيل التبادلات عبر الحدود، متعهدا بالاستمرار في دمج المدينة ذات الإدارة الذاتية، ضمن خطط التنمية للبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي لهونج كونج،قوله في مؤتمر صحفي دوري عُقد اليوم الثلاثاء، إن إهداء الصين زوج من الباندا العملاقة لهونج كونج، سوف يساعد في جذب السائحين.

وأضاف جون لي أن بطاقة السفر الجديدة لمدة خمسة أعوام التي تم تقديمها للمقيمين الدائمين من غير الصينيين في المستعمرة البريطانية السابقة، ستعزز الامتيازات بالنسبة لهونج كونج، المركز المالي الآسيوي.