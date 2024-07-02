 زعيم هونج كونج يحث المواطنين على الاستفادة من الإجراءات الصينية الجديدة لتسهيل التبادلات عبر الحدود - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يوليه 2024 10:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زعيم هونج كونج يحث المواطنين على الاستفادة من الإجراءات الصينية الجديدة لتسهيل التبادلات عبر الحدود

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:50 ص

حث زعيم هونج كونج، جون لي، المواطنين على الاستفادة من الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها بكين لتسهيل التبادلات عبر الحدود، متعهدا بالاستمرار في دمج المدينة ذات الإدارة الذاتية، ضمن خطط التنمية للبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي لهونج كونج،قوله في مؤتمر صحفي دوري عُقد اليوم الثلاثاء، إن إهداء الصين زوج من الباندا العملاقة لهونج كونج، سوف يساعد في جذب السائحين.

وأضاف جون لي أن بطاقة السفر الجديدة لمدة خمسة أعوام التي تم تقديمها للمقيمين الدائمين من غير الصينيين في المستعمرة البريطانية السابقة، ستعزز الامتيازات بالنسبة لهونج كونج، المركز المالي الآسيوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك